Premium Sport: Milan-Inter sarà trasmessa in 4K

16 novembre 2016

Oltre alla consueta versione HD ogni abbonato potrà vedere il derby Milan-Inter anche sul canale “Premium Sport 4K” senza alcun costo aggiuntivo sui TV abilitati (l’elenco dei modelli è disponibile all’indirizzo www.mediasetpremium.it). Milan-Inter sarà visibile in 4K solo su Premium, che detiene i diritti in esclusiva della Serie A in standard avanzato per tutte le piattaforme. Il derby di Milano sarà solo il primo di una lunga serie di contenuti Premium diffusi ai massimi livelli tecnologici sempre in collaborazione con Samsung.



Oltre al calcio, a dicembre esordirà l’offerta di Premium Play in 4K. Il servizio di streaming on demand proporrà agli abbonati Premium tutta la produzione cinematografica girata in Ultra HD presente in catalogo, compresi film appena usciti dalle sale cinematografiche. E a gennaio arriva anche l’HDR, un’altra grande innovazione tecnologica per i clienti Premium. Film e serie saranno trasmessi anche con la nuova risoluzione High Dynamic Range, la più epocale svolta dopo l’alta definizione. Una perfezione d’immagine mai vista prima: in pratica con l’HDR non aumenta soltanto la densità di pixel ma migliora la qualità di ogni singolo pixel. E la differenza di visione non ha eguali.



Per Premium e Samsung inizia da oggi un percorso comune orientato alla massima qualità televisiva. Una qualità di visione che nessuna pay tv può offrire in Italia e che si coniuga alla perfezione con il valore dei contenuti esclusivi proposti da Premium.



Franco Ricci, amministratore delegato Premium: “Finalmente si torna a parlare di Premium non per le note controversie internazionali, ma per la qualità e l’innovazione dell’offerta al pubblico di contenuti esclusivi. Oggi siamo l'unica pay tv in Italia ad offrire match di Serie A in 4K: si tratta del primo, ma non l’unico elemento della ripresa di un percorso di crescita e sviluppo di Premium iniziato lo scorso anno e che ora riparte di slancio”.



Marco Hannappel, Head of Sales and Marketing Audio Video di Samsung Electronics Italia: “Siamo orgogliosi di aver stretto questa forte collaborazione e di poter permettere agli appassionati di sport, e non solo, di godere al meglio dei contenuti offerti da Premium attraverso i nostri SUHD TV. La tecnologia quantum dot offre la migliore qualità d’immagine possibile consentendo un’esperienza di visione perfetta: il verde dell’erba, la brillantezza delle maglie, i minimi particolari di ogni azione, anche la più veloce, daranno al consumatore la sensazione di essere allo stadio. Siamo felici che questa collaborazione non si limiti solo ai contenuti sportivi, ma dia la possibilità anche agli appassionati di film e serie Tv di godere a pieno dei contenuti in 4K per un’esperienza senza precedenti”.