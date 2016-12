Premio speciale Football Leader alla carriera alla Gialappa’s Band

14 aprile 2016

La Gialappa’s Band (Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto) ha vinto il premio speciale Football Leader 2016: l’Associazione Italiana Allenatori Calcio (Aiac), presieduta da Renzo Ulivieri, ha infatti assegnato loro il riconoscimento alla carriera per i loro meriti artistici, uniti indissolubilmente al mondo del calcio. Questa la motivazione: “Per aver utilizzato, per primi, il registro umoristico per commentare il calcio, con i suoi personaggi, le sue debolezze e le sue contraddizioni. In oltre trent’anni di carriera Marco Santin, Giorgio Gherarducci e Carlo Taranto sono riusciti a essere dissacranti, caustici, comici e sarcastici, inventando un genere televisivo (il commento “fuori campo”) e soprattutto un linguaggio ormai entrato a far parte della quotidianità (“gollonzo” e “pippero”, tra gli altri). Lo stile della Gialappa’s Band, ha sedotto, divertito e coinvolto non solo milioni di tifosi e di telespettatori ma anche tutti i calciatori, gli allenatori e i dirigenti di calcio.



Infine, e nondimeno, i tre autori e conduttori si sono imposti come illuminati talent scout, scoprendo e/o rilanciando negli anni comici e artisti del calibro di Teo Teocoli, Gene Gnocchi, Antonio Albanese, Maurizio Crozza, Aldo, Giovanni e Giacomo, Fabio De Luigi, Paola Cortellesi, Luciana Littizzetto, Claudio Bisio, Luca&Paolo e tanti altri”. ll Premio Speciale alla carriera di Football Leader 2016 (www.football-leader.it) verrà consegnato alla Gialappa’s Band nel corso della manifestazione in programma il 24, 25 e 26 maggio nella splendida cornice del Grand Hotel Il Saraceno di Amalfi. Dopo Fabio Capello, Federico Bernardeschi e Maurizio Sarri, la Gialappa's Band sarà premiata nella kermesse che ogni anno riunisce i protagonisti del calcio italiano. Football Leader 2016 è la kermesse organizzata falla Dgs Sport&Cultura in collaborazione con l'Assoallenatori (Aiac), con il patrocinio della Figc, della Lega Serie A e della Lega serie B.