Politica: è morto Gianroberto Casaleggio, fondatore con Grillo del M5s

12 aprile 2016

E' morto all'età di 61 anni Gianroberto Casaleggio , fondatore con Beppe Grillo del Movimento 5 Stelle . Nell'aprile del 2014 Casaleggio fu colpito da un edema al cervello e fu sottoposto a un intervento chirurgico. Pochi giorni fa, il 7 aprile, è apparso sul blog di Grillo un suo post: "Io non mollo e continuerò a battermi insieme a milioni di italiani onesti fino al successo del MoVimento".

Casaleggio si è spento nella notte tra lunedì e martedì all'Istituto scientifico auxologico di Milano, dove era ricoverato da almeno due settimane con un nome diverso da quello reale per tutelare la sua privacy. Nato proprio nel capoluogo lombardo il 14 agosto del 1954, ha fondato e presiedeva la Casaleggio Associati, impresa che si occupava di Internet e delle strategie sul Web.

Grillo annulla lo show a Napoli - Beppe Grillo ha deciso di annullare, in segno di lutto, lo show teatrale in programma questa sera al Teatro Augusteo di Napoli. Il comico genovese ha appreso la notizia della scomparsa del suo braccio destro mentre si trovava in albergo nel capoluogo campano, dove è giunto Roberto Fico.

Parlamentari M5s: "Seguiremo il suo esempio" - Con una nota, deputati, senatori ed europarlamentari del Movimento 5 stelle salutano Casaleggio: "Questa mattina ci ha lasciati il nostro Gianroberto. Noi tutti portavoce del Movimento 5 stelle ci stringiamo attorno alla famiglia. Gianroberto ha sempre lottato a fianco a noi e non ha mai mollato, convinto che questa società si potesse cambiare in meglio. Noi seguiremo il suo esempio e non molleremo. Ciao Gianroberto".