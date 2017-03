Pio e Amedeo a Dubai da Walter Zenga

28 marzo 2017

Pio e Amedeo raggiungono Zenga negli Emirati Arabi Uniti. Dopo averlo preso in giro per le alterne fortune calcistiche e aver provato a estorcergli indiscrezioni molto private su alcuni colleghi, i due lo obbligano a chiamare il giornalista Varriale per chiedergli scusa dopo la famosa lite in diretta tv...