13 marzo 2016

Domenica 13 marzo parte la tredicesima edizione della Fabbrica del Sorriso , la raccolta di fondi promossa e realizzata da Mediafriends che, quest’anno, sarà dedicata alla lotta ai tumori infantili. Per tutto il 2016 Fabbrica del Sorriso sosterrà i progetti di quattro importanti associazioni : AIL (Associazione Italiana Contro le leucemie-linfomi e mieloma Onlus), AIRC (Associazione Italiana per la ricerca sul cancro), Dynamo Camp e IOR (Istituto Oncologico Romagnolo Onlus) che, da anni, si occupano di ricerca, assistenza ospedaliera, domiciliare e di migliorare il tempo libero dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.