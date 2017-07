Paolo Villaggio, il saluto di Sampdoria e Genoa

3 luglio 2017

Paolo Villaggio è stato più di un semplice attore e comico. La sua ironia e la sua genialità hanno spesso coinvolto anche il mondo dello sport e del calcio ed è per questo che la sua scomparsa tocca i cuori di tutti. In maniera particolare quello del mondo sampdoriano, di cui Villaggio era grande tifoso. Per questo il club doriano ha voluto salutare un mito reso immortale dalle sue performance: "Il presidente Ferrero e la Sampdoria piangono la scomparsa di Paolo Villaggio, tifoso blucerchiato e grandissimo del cinema italiano" si legge su Twitter. Anche il presidente Ferrero ha lasciato un personale ricordo. E non è mancato anche un pensiero da parte dei "cugini" del Genoa che hanno voluto inchinarsi a un "talento eccezionale nato ai piedi della Lanterna".