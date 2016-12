L’offerta Premium ancora più ricca, esclusiva e in alta definizione

23 giugno 2015

Premium Cinema HD continuerà a regarti il meglio del grande cinema con lo spettacolo dell'alta definizione e si arricchirà di nuove attesissime prime visioni e per la prima volta in TV tutti i capolavori dello Studio Ghibli, un appuntamento dedicato per rivivere i pluripremiati mondi fantastici nati dal genio di Hayao Miyazaki e scoprire i titoli ancora inediti in Italia.



Nasce Premium Cinema 2 HD, un viaggio nel cinema di ogni tempo: dalle prime tv italiane che hanno travolto il botteghino della passata stagione ai blockbuster internazionali, dalle pellicole più amate ai titoli da riscoprire in versione integrale. Ogni sera un appuntamento con i generi che hanno reso grande il nostro Cinema: dal western al giallo, dalla commedia alle opere dei Grandi Maestri. E in più: BLOCKBUSTER WEEKEND! – Dal venerdì al lunedì solo contenuto selezionato tra i migliori successi mondiali e i più recenti campioni d’incasso italiani, anche in 1ª TV, per un fine settimana…senza fine!



E per rivivere, anche il giorno dopo, le emozioni dei film che vuoi rivedere nascono Premium Cinema +24 e Premium Cinema 2 +24. Dopo aver analizzato le tendenze internazionali nel mondo delle serie tv abbiamo ridefinito anche la nostra offerta per offrirti il meglio!



Nasce Premium Stories: Mya si trasforma in Stories dando vita ad un canale arricchito da tutte le sfumature che i drama offrono. A pochi mesi dal debutto americano ed in anteprima italiana propone le serie americane di maggior successo dedicate alle relazioni, ai sentimenti e al glamour. Alle serie già apprezzate, da settembre si aggiungeranno "spy stories", family e light drama.



Da oggi le serie tv più amate anche in alta definizione grazie a PREMIUM ACTION HD e PREMIUM CRIME HD!



Premium Action nella nuova versione HD aggiungerà alla sua già variegata “tavolozza” un altro importante colore: il nero dell’horror e del soprannaturale. Accanto alle conferme delle serie di fantascienza, azione e trasposizione televisiva dei grandi classici del fumetto DC Comics, incrementerà la presenza di prodotti sci-fi, horror teen e soprannaturale. Da settembre tante le prime Tv a cui sarà difficile rinunciare!



Premium Crime nella nuova versione HD ti offrirà polizieschi procedurali, proponendo personaggi carismatici, ambientazioni violente e metropolitane, situazioni di confine tra legge e giustizia, bene e male. A differenza del passato, però, allargherà i propri orizzonti, accogliendo nella propria offerta tanto il poliziesco europeo quanto storie borderline rispetto ad altri generi, come il paranormale. Inoltre arrivano Premium Action +24 e Premium Crime +24 per rivivere anche il giorno dopo le tue serie preferite e non perdere nessun episodio!



Tante novità anche per i canali storici:

Premium Cinema Emotion apre i suoi orizzonti all’emozione a 360° affiancando agli appuntamenti autoriali spazi ad hoc dedicati alla leggerezza e a pellicole che hanno fatto sognare intere generazioni dagli anni ‘90 fino ai giorni nostri.



Premium Cinema Energy offrirà un’imperdibile nuova stagione action, con focus sui personaggi che hanno reso inossidabile il genere e i migliori titoli dai cult ad oggi.



Premium Cinema Comedy sempre pronta ad offrire tutto il divertimento e i sorrisi di cui hai bisogno!



Premium Joi: sarà ancora più di prima il canale della comicità, dell’evasione e della spensieratezza. Una Tv capace di “ricaricare le batterie”: friendly e solare, giovane, colorata e… gioiosa! Su joi potrai trovare alcune delle serie più romantiche e divertenti. Dopo i nuovi canali anche tante esclusive! Dal 2015 le prime tv film, serie e sit-com Universal* (fino al 2018) e Warner (fino al 2020) sono un’esclusiva Mediaset Premium!



E in più dal 1° Luglio nasce Premium Sport, il canale di riferimento per chi vuole vivere le emozioni uniche del calcio e dello sport. Su Premium Sport puoi trovare tutto il calcio che conta: la Champions League in diretta e in esclusiva, la Serie A delle squadre Premium con le partite in diretta, le notizie e le curiosità nel pre-partita e dopo il match, l’approfondimento con i migliori opinionisti. E inoltre l’informazione sportiva con 9 edizioni di news e 3 ore di rassegna stampa ogni giorno per non perdersi nemmeno un'azione. Anche con la magia dell’alta definizione con Premium Sport HD.