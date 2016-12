In viaggio con Wow per i diritti dei disabili

4 luglio 2016

Il catamarano Lo Spirito di Stella, il primo al mondo completamente accessibile ai disabili, veleggerà dagli Stati Uniti a Ostia per far conoscere l'importanza della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità per il superamento delle barriere. Le barriere geografiche oltre a quelle fisiche, dando all'evento rilievo internazionale che possa andare avanti con il tempo. La traversata partirà da New York nell'Aprile del 2017 e raggiungerà Ostia nel settembre dello stesso anno.