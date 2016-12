Impresa 2015: Rossi c'è, ora tocca alla sfida Pennetta-Paltrinieri

27 dicembre 2015

Ha vinto Valentino anche se, a conti fatti, la sua stagione, complice Marquez, si è conclusa solamente con il secondo posto nel Mondiale MotoGP. Il campionato di Rossi, però, è stato preferito dai nostri lettori alle vittorie della Dinamo Sassari, campione d'Italia di basket e capace di mettersi in bacheca anche Coppa Italia e Supercoppa. Manca quindi un solo finalista e uscirà dalla sfida più imprevedibile di questa piccola cavalcata targata Premium Sport per scegliere l'impresa del 2015. Flavia Pennetta e la vittoria agli Us Open da una parte, Greg Paltrinieri e l'oro mondiale nei 1500 di Kazan (più un argento negli 800) dall'altra. A voi la scelta.