Impresa 2015: attesa per il vincitore finale

31 dicembre 2015

E' stata Flavia Pennetta l'ultima finalista nella corsa all'impresa 2015 targata Premium Sport. Il successo della brindisina agli US Open è stato preferito dai nostri lettori all'oro di Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto a Kazan. Prima della Pennetta si erano qualificati per la finale a cinque Tania Cagnotto (3 medaglie d'oro agli Europei di Rostock e 3 ai mondiali di Kazan, 1 oro storico nel trampolino da 1 metro), Gianni De Biasi (storica qualificazione dell'Albania agli Europei di Francia), la Pomì Casalmaggiore (primo scudetto nel volley femminile e Supercoppa) e Valentino Rossi (secondo posto nel Mondiale MotoGP al termine di una stagione favolosa). Chiuso il sondaggio alla mezzanotte del 30 dicembre, prima di salutare l'anno vecchio vi sveleremo il nome del vincitore. O della vincitrice. O delle vincitrici. Restate collegati, oggi saprete.