Hannover, cessato allarme. Blitz a Parigi contro i terroristi: morti e arresti

18 novembre 2015

GLI AGGIORNAMENTI

16:28 ISIS: "UCCISI UN OSTAGGIO CINESE E UNO NORVEGESE"

L'Isis ha annunciato di aver ucciso due suoi prigionieri, un norvegese ed un cinese



15:05 HANNOVER, "DECISIONE INEVITABILE"

L'annullamento dell'amichevole Germania-Olanda "è stata una decisione inevitabile, anche se non facile". Lo ha detto il capo della polizia criminale federale (Bka), Holger Muench, in una conferenza stampa oggi a Mainz. "Si trattava dell'avviso di un piano di attentato da prendere seriamente".



14:27 BUNDESLIGA REGOLARMENTE IN CAMPO

La federcalcio tedesca ha annunciato che nel fine settimana si disputeranno regolarmente le partite della Bundesliga. La decisione è stata presa da Reinhar Rauball, presidente ad interim.



14:01 FALSO ALLARME PRIMA DI ITALIA-ROMANIA

La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo per procurato allarme per la telefonata che ieri sera ha invitato a non giocare la partita amichevole Italia-Romania, aggiungendo "Allah è grande". Il fascicolo è affidato al gruppo antiterrorismo coordinato dal procuratore aggiunto Valter Giovannini. A quanto si apprende in ambienti investigativi, dai

primi accertamenti la telefonata sarebbe arrivata da una cabina fuori dal territorio bolognese. Forse, ma non è ancora certo, dal Modenese.



13:15 HOLLANDE: "SIAMO IN GUERRA CONTRO IL TERRORISMO"

"Siamo in guerra contro il terrorismo che ha deciso di dichiararci guerra". Cosi' il presidente Hollande alla conferenza dei sindaci a Parigi. "L'Isis dispone di un esercito, di risorse finanziarie, occupa uno stato e ha complici e vuole attaccare l'idea stessa della Francia. Lo Stato di emergenza restringerà temporaneamente le nostre libertà, ma le misure d'emergenza serviranno per ristabilire le nostre libertà in futuro. Ho deciso di ristabilire i controlli alle frontiere nel rispetto dei trattati europei".



12:39 MERKEL: "DELUSA PER IL CANCELLAMENTO DELLA PARTITA MA SCELTA GIUSTA"

"Sono delusa come milioni di fan ma la decisione di ieri di cancellare il match è stata responsabile". Lo ha detto la

cancelliera Angela Merkel.



12:33 IL RACCONTO DI UN ABITANTE DI SAINT DENIS: "L'APOCALISSE"

"Ci ha svegliati l'Apocalisse. Abbiamo sentito una pioggia di fuoco, bombe, fumo, una raffica di botti, senza tregua. Mi sono affacciato alla finestra e c'era la guerra, spari dappertutto": lo ha raccontato al cronista dell'Ansa Idris, un ragazzo francese di origini africane che vive a poche centinaia di metri dal covo dei terroristi a Saint-Denis.



12:28 "STANATI 7 TERRORISTI"

Nell'appartamento di Saint-Denis al quale hanno dato l'assalto questa mattina le forze di sicurezza francesi c'erano sette terroristi, secondo le parole di Francois Molins, procuratore di Parigi. "Tre terroristi sono stati arrestati - ha detto Molins - una ragazza si è fatta esplodere, un uomo e' stato trovato morto, colpito da proiettili e bombe. Altre due persone che si nascondevano fra le macerie sono state arrestate"



12:25 CAZENUEVE: "VIOLENZA DI FUOCO MAI VISTA"

"Rendo omaggio al coraggio dei 110 agenti del Raid e del Bri intervenuti oggi. Hanno dovuto far fronte a una violenza di fuoco mai vista in precedenza": lo ha detto il ministro dell'Interno, Bernard Cazeneuve, al suo arrivo a Saint-Denis, sul luogo del blitz antiterrorismo



12:24 IL PROCURATORE DI PARIGI: "NON POSSIAMO RIVELARE LE IDENTITÀ"

"Non possiamo rivelare l'identità di queste persone, solo in funzione degli esami saremo in grado di farlo prossimamente": così il procuratore di Parigi al termine del blitz di Saint-Denis.



12:17 ABAAOUD E SALAH ANCORA RICERCATI

Secondo fonti dell'inchiesta né la "mente" degli attentati di Parigi, Abdelhamid Abaaoud, né il ricercato Abdeslam Salah, sono fra i 2 terroristi morti e le 7 persone fermate.



11:55 POLIZIA: "TUTTI I TERRORISTI NEUTRALIZZATI"

"Operazione conclusa", "tutti i terroristi neutralizzati": queste le uniche comunicazioni ufficiali della polizia dopo il blitz di Saint-Denis.



11:32 TERMINATO IL BLITZ A SAINT DENIS

L'assalto al covo dei terroristi a Saint-Denis cominciato alle 4:20 di questa mattina si è concluso, ha annunciato la polizia. Le operazioni di ripristino della sicurezza nel perimetro di intervento sono ancora in corso.



11:21 POLIZIA SCORTA LE FAMIGLIE FUORI DALL'EDIFICIO

La polizia sta scortando alcune persone fuori dal palazzo nel quale si sarebbe asserragliato Abaaoud, la 'mente' degli attacchi di Parigi. Fino ad ora sono stati scortati fuori dal perimetro blindato dalla polizia una famiglia con un bambino ed una donna.



11:12 SETTE LE PERSONE FERMATE

Sono sette i fermati nel blitz della polizia a Saint-Denis scattato ormai più di sei ore fa. Secondo le informazioni raccolte sul posto, si tratta di tre terroristi e quattro "sospetti".



11:00 SCUOLE E METRO CHIUSE

Nella zona di Saint Denis le forze dell'ordine hanno ordinato alla gente di non lasciare le proprie abitazioni. Le scuole della zona sono rimaste chiuse, come anche un tratto della metro.



10:47 I TERRORISTI DI SAINT DENIS ERANO PRONTI A COLPIRE

I terroristi obiettivo dell'incursione della polizia a Saint-Denis progettavano un attentato alla Defense, il quartiere degli affari alle porte di

Parigi. Lo dice una fonte dell'inchiesta. L'informazione proverrebbe dagli ultimi sms trovati sul cellulare di uno dei terroristi fuori dal teatro Bataclan.



10:33 NESSUN CIVILE UCCISO

Nessun civile è rimasto ucciso nel blitz della polizia a Saint Denis. Lo ha rivelato una fonte di polizia a Le Figaro. Durante le concitate fasi del blitz si era diffusa la notizia che fosse morto un passante.



09:03 MORTA DONNA KAMIKAZE

La morte di una donna kamikaze che si è fatta saltare questa mattina a Saint-Denis durante il blitz della polizia contro il covo di Abdelhamid Abaaoud è stata confermata dalla procura di Parigi. Annunciato anche il fermo di cinque persone, tre delle quali erano barricate nell'appartamento.



08:19 TRE TERRORISTI MORTI A SAINT DENIS

Tre i terroristi morti - compresa una donna che si è fatta esplodere con la cintura da kamikaze - tre gli arrestati: questo un primo bilancio da parte di fonti della polizia del blitz a Saint-Denis contro la "mente" degli attentati di Parigi, Abdelhamid Abaaoud. Tre i feriti fra i

poliziotti.