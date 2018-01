H&M e la pubblicità razzista, LeBron James e Boateng all'attacco

9 gennaio 2018

La stella Nba ha espresso la sua indignazione con un post su Instagram in cui ha trasformato il piccolo protagonista in un vero e proprio sovrano: "Avete sbagliato tutto! Questo è inaccettabile! Ne ho abbastanza. In quella foto io vedo un giovane re. Il sovrano del mondo, una forza intoccabile che non potrà mai essere negata! Noi afroamericani dovremo abbattere questi tabù, dimostrare alle persone che sbagliano e lavorare ancora più duramente per dimostrare la nostra appartenenza. Ma alla fine di questa lotta saremo ripagati" ha scritto LeBron.



Anche l'ex milanista Kevin-Prince Boateng ha utilizzato i social per esprimere la sua rabbia: "Siete seri?" ha scritto il calciatore dell'Eintracht Francoforte aggiungendo gli hashtag "hanno perso la testa" e "no al razzismo".