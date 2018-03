Festa della donna: una Barbie dedicata a Sara Gama, capitano della Juventus femminile

8 marzo 2018

Una festa della donna speciale in casa Mattel, che ha prodotto 17 Barbie rappresentanti altrettante figure femminili del passato e del presente. Tre le personalità scelte, di ispirazione e da esempio per tutti, c'è anche Sara Gama , il capitano della Juventus femminile e della nazionale italiana. Con lei anche le Barbie di altre personalità dello sport come la pallavolista cinese Hui Ruoqi, la snowboarder Chloe Kim, la giocatrice di golf messicana Lorena Ochoa, la windsurfer turca Cagla Kubat e la pugile britannica Nicole Adams.

Sara Gama, classe '89, è il capitano della squadra femminile della Juve e gioca nella Nazionale Italiana. È nata a Trieste, il 27 marzo 1989: la mamma è italiana, il papà congolese. Ha iniziato a giocare all'età di sette anni, poi ha spiccato il volo: Tavagnacco, Chiasiellis, Pali Blues, Brescia e Paris Saint-Germain, prima di diventare il capitano della Juventus e poi della Nazionale italiana. Non solo calcio per Sara, laureata in lingue e letterature straniere all'università di Udine. La Gama fa parte del Board Federale ed è la presidente della Commissione Federale per lo sviluppo del calcio femminile in Italia.



La sua figura è stata scelta per la realizzazione di queste Barbie, denominate SHERO 2018, speciali in occasione della festa della donna per celebrare personalità femminili di spicco, del presente e del passato. Le altre bambole riferite alle donne sono: Chloe Kim (snowboarder), Frida Kahlo (artista), Patty Jenkins (regista), Nicola Adams Obe (pugile), Ibtihaj Muhammad (campionessa di scherma), Bindi Irwin (attrice e ambientalista), Amelia Earhart (aviatrice), Hui Ruoqi (pallavolista), Ashley Graham (modella), Khaterine Johnson (matematica e fisica della Nasa), Misty Copeland (ballerina), Helene Darroze (chef), Martyna Wojciechowska (giornalista), Gabby Douglas (ginnasta), Xiatong Guan (attrice e filantropa), Ava Duvernay (regista), Yuan Yuan Tan (ballerina), Leyla Piedayesh (designer).