Domani una nuova pagina dedicata al gossip: Sport-People

10 giugno 2015

Puntate l'orologio alle 10:00. Sport-People, la nostra nuova sezione partirà domani e sarà curata da Gabriele Parpiglia. Ovviamente saranno tantissime le notizie, le curiosità e le foto che vi terranno compagnia ogni giorno. Poi ora arriva l'estate e si sa, è questo il momento migliore per il gossip. Partiamo subito con un'intervista esclusiva a Belen Rodriguez e con le nozze a sorpresa di due sportivi molti amati. Altro da aggiungere? No, se non il consiglio di seguirci sempre anche sotto l'ombrellone.