Adidas presenta le nuove scarpe: dal campo alla strada

22 novembre 2016

Il video sprona i giovani aspiranti calciatori a concentrarsi sul creare il proprio cammino, piuttosto che emulare i loro eroi. La voce fuoricampo di un giovane giocatore dichiara che non è interessato a imitare lo stile dei calciatori professionisti, ma vuole solamente le loro scarpe in modo da avere gli strumenti per creare qualcosa per se stesso. Il video ha come protagonista il centrocampista del Manchester United Paul Pogba , che indosserà le Red Limit Ace 17+ PureControl.

Le Red Limit Ace 17+ PureControl hanno una tomaia in Primeknit per assicurare una calzata perfetta, ed è protetta da una sottilissima pellicola in NSG (Non Stop Grip) per garantire il massimo livello di grip. Il sistema Purecut senza lacci è disegnato per eliminare gli strati tra il piede e il pallone, per un controllo ottimale, mentre la costruzione unica dell’interno della scarpa, con il sistema lock-down, offre il massimo comfort.



La nuova caratteristica delle Ace 17+ PureControl è l’introduzione della tecnologia Boost di adidas Running. Il sistema ammortizzante Boost è composto da migliaia di capsule, ed è presente lungo tutta la suola Sprintframe e la soletta interna. Il risultato finale è un ritorno di energia maggiore delle tradizionali intersuole e un livello di comfort senza pari.



La Red Limit Collection presenta poi anche le Red Limit Ace 17+ PureControl da street soccer. Nella stessa colorazione rosso-nera delle scarpe da calcio, la versione da street soccer presenta una tomaia Primeknit con uno strato di pellicola NSG per un perfetto controllo di palla. Uno strato elastico di materiale Techfit è posizionato tra la parte rossa e quella nera per ottimizzare il comfort, mentre una striscia di Eva rosso si trova sopra il Boost del tallone per garantire stabilità. A differenza della versione da calcio, la versione da street soccer presenta il Boost solo sul tallone, pensato per offrire comfort, stabilità e ritorno di energia sulle superfici dure, dove conta di più nello street football.



La versione street delle Ace 17+ PureControl completa la Red Limit Collection. Ispirata dalla strada, la scarpa ha un’elegante colorazione all-black con dettagli rossi, ed è costruita principalmente con materiale Primemesh per un look alla moda. Un rivestimento Techfit ricopre le tre strisce, mentre un’intersuola in Boost lungo tutta la scarpa migliora il look e offre un ritorno di energia.



Dean Lokes, Vice President del prodotto adidas Football ha dichiarato: “Con la Red Limit Collection è la prima volta che passiamo dal campo da gioco alla strada nella stessa collezione. Abbiamo introdotto una collezione che comprende scarpe da calcio, da street soccer e street, così da poter rendere al meglio dentro e fuori dal campo. L’introduzione della tecnologia adidas Boost evidenzia il nostro costante desiderio di innovare nello sport e la nostra inesauribile motivazione a produrre delle scarpe rivoluzionarie per ogni tipo di giocatore, dovunque giochi”.