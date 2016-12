Addio Laura Antonelli, icona sexy del cinema italiano

22 giugno 2015

Il cinema italiano ma non solo è in lutto per l'addio improvviso di Laura Antonelli. L'attrice 74enne è morta d'infarto nella sua casa a Ladispoli, vicino a Roma. A dare l'allarme è stata la domestica che l'ha trovata per terra nella camera da pranzo. La Antonelli ha raggiunto l'apice della popolarità negli anni Settanta e Ottanta, interpretando pellicole erotiche e film d'autore. Nella sua carriera ha lavorato con Giuseppe Patroni Griffi, Luchino Visconti, Salvatore Samperi, Dino Risi e Luigi Comencini.