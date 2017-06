442 raddoppia: torniamo su Facebook

12 giugno 2017

442 raddoppia e torna su Facebook. Da oggi e per tutta la durata del mercato estivo il nostro quotidiano appuntamento d'approfondimento sarà visibile in streaming, oltre che sul sito, anche sul famoso social network. Questo per darvi la possibilità di interagire ancora di più con noi: l'appuntamento è, come sempre, fissato per le 14:30 e la nostra Laura Fanara è pronta a leggere e rispondere alle vostre domande. E non dimenticata l'hashtag su Twitter: #ask442.