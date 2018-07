È morto l'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi

16 settembre 2016

LA VITA

Appena ventitreenne, Carlo Azeglio Ciampi rifiuta di aderire alla Repubblica Sociale, prende parte alla guerra di Resistenza e si iscrive al Partito d'Azione. Nel 1946 sposa Franca Pilla, consegue la seconda laurea in Giurisprudenza ed entra tramite concorso nella Banca d'Italia, dove resterà per 47 anni fino a ricoprire, dal 1979 al 1993, il ruolo di governatore. Nello stesso anno comincia la sua carriera politica, prima come presidente del Consiglio 'tecnico' e poi come Ministro del Tesoro. In questa veste dà un contributo fondamentale alla riduzione del debito pubblico, passaggio obbligatorio per l'adesione dell'Italia alla monera unica europea. Il 13 maggio 1999 (governo D'Alema) succede a Oscar Luigi Scalfaro e viene nominato decimo presidente della Repubblica italiana. Termina il suo incarico il 15 maggio 2006.