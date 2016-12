AstaStellenelloSport, la Maglia Rosa del Giro d’Italia e la polo (autografatissima) di Stelle nello Sport

Una sessione davvero molto speciale per l’Asta Stelle nello Sport a favore di Gigi Ghirotti e Areo onlus. Sino alle 12 di Pasquetta, infatti, sarà possibile aggiudicarsi maglie e oggetti di grande valore, anche dal punto di visto storico. Un'occasione da non perdere, soprattutto per gli amanti del Ciclismo, nell'anno in cui la Liguria è sede della Grande Partenza del Giro d'Italia.