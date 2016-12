E' il 1° aprile: ecco gli scherzi più belli nel mondo dello sport Sacchi riparte dai Dilettanti, le dimissioni di Conte e tanto altro

1 aprile 2015

ECOALTOMOLISE.NET "Riparto dalla provincia per salvare l'Olympia Agnonese" avrebbe dichiarato Arrigo Sacchi, pronto dunque a misurarsi nel campionato di Serie D molisana. Nel cuore della notte il sì del tecnico di Fusignano.

GIORNALEDELLAVELA.COM "Non ho più l’Inter? Mi do alla Coppa America, Luna Rossa la prendo io!". Dichiarazioni shock questa mattina di Massimo Moratti a seguito della scelta di Patrizio Bertelli di ritirare la sfida di Prada dopo che l’organizzazione della 35ma America’s Cup ha annunciato di voler ridurre le dimensioni dei catamarani su cui si correrà la fase finale della Coppa, nel 2017.

RADIO SPORTIVA ESCLUSIVA RADIO SPORTIVA: CONTE SI DIMETTE DALLA NAZIONALE! La decisione allo scoccare della mezzanotte del 1° aprile

OLGINATESE E' incredibile quello che vi stiamo per raccontare! Oggi 1 aprile, Kevin Strootman entra a far parte dell’Olginatese! Il forte centrocampista olandese ha deciso di vestire il bianconero per riuscire a rientrare dall’infortunio ed essere in forma per la prossima stagione dove tornerà a vestire la casacca giallorossa. A darne l'annuncio è lo stesso presidente onorario Gianpaolo Redaelli: "Siamo onorati che un giocatore come lui abbia scelto la nostra società per riuscire a ritrovare la forma che ne aveva contraddistinto la sua prima esperienza italiana".

METRO UK Usain Bolt avrebbe finalmente deciso di tentare una nuova carriera nel mondo del calcio. Lo sprinter giamaicano giocherà con il team riserve del Manchester United

STANDARD UK Chelsea e Arsenal, da sempre acerrime rivali sul campo, avrebbero deciso di unire le proprie forze per la costruzione di una statua commemorativa di Ashley Cole, l'attuale terzino della Roma che ha speso gran parte della carriera nelle due squadre londinesi.

MILTON KEYNES DONS Il Milton Keynes ha istituito una vera e propria zona-selfie nei pressi della bandierina del corner in occasione di un match di Capitol One Cup: è compresa l'asta della bandierina con tanto di smartphone incorporato.

SPORTAL Ron Artest ha scelto: dopo Metta World Peace e The Panda’s Friend è diventato Low in Sodium, che in inglese significa ‘Povero di Sodio’. Un autentico colpo di genio e, nello stesso tempo, una trovata pubblicitaria: Acqua Vitasnella è infatti il main sponsor della Pallacanestro Cantù e il Gruppo Ferrarelle, che è proprietario del marchio, è stato decisivo nell’arrivo in Brianza dell’asso statunitense.

LUIGI LONGHI, PRESIDENTE AQUILA BASKET TRENTO "Annuncio agli amici di Fb e a tutti i tifos: nelle prossime ore, l'Aquila ingaggerà un nuovo giocatore. Si tratta di Joek Fishbourne, centro di 2,14 per 132 kg proveniente dalla formazione azera del Balik dove ha chiuso la stagione con una media di 3,4 punti, 1,5 rimbalzi e 9 stoppate. Ha studiato al college Minnow del Vermont e ha giocato anche con gli ucraini del Kala e i rumeni del Peste. Lo seguivamo da tempo e siamo contenti che venga a Trento. Le sue prima parole: "Sono felice di venire a Trento, mi piace la pizza e l'espresso". Non ha parlato di basket ma….speriamo bene. Nei primi giorni sarà sottoposto alle cure del preparatore atletico Lorenzo Tagliento. Debutterà a Pesaro perché, avendo paura di volare, non sarà con noi a Sassari e con il traghetto ci avrebbe messo troppo. Welcome Joek!!!"

CAROLINE WOZNIACKI Sul proprio profilo Twitter, la tennista danese annuncia il suo ritiro con due cinguettii. "Annuncio oggi il mio addio ufficiale al tennis per dedicarmi alla tv e alla professione di modella. Voglio ringraziare tutti per il loro incredibile supporto in tutti questi anni. E' stato davvero incredibile e non sarà più lo stesso senza di voi".

FORZAITALIAFOOTBALL.COM Come regalo per il suo 28° compleanno festeggiato il 28 marzo, Lady Gaga, la nota popstar di origini italiane, si è regalata il Parma. Per salvare il club dal fallimento, Miss Germanotta ha staccato un assegno da 8,6 milioni di euro.

