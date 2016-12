Parte "Premium Weekend": ogni venerdì su Premium Calcio

A partire dal fine settimana in arrivo c'è una novità nel palinsesto di Premium Calcio. Si tratta di "Premium Weekend", un programma che andrà in onda tutti i venerdì dalle 22.30 a mezzanotte. Sarà condotto da Dario Donato e avrà in studio sempre due ospiti tra la squadra opinionisti Premium e firme del giornalismo. Nella prima puntata tra gli ospiti ci saranno Ciccio Graziani e Kubilay Turkyilmaz.