Serie A, la Juve sempre più prima: 2-0 al Chievo

Continua la corsa solitaria della Juventus in vetta alla classifica. I bianconeri vincono 2-0 allo Stadium grazie ai gol di Pogba e Lichtsteiner. Crolla in casa contro il Toro l'Inter che in pieno recupero viene affondata dal colpo di testa di Moretti. Pareggio per la Sampdoria, 1-1 col Palermo. Vittoria per 1-0 del Verona contro l'Atalanta (gol di Saviola). Sempre più a fondo il Parma steso in casa dal Cesena. Stasera Fiorentina-Roma.