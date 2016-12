Serie A, Milan sconfitto in casa dall'Atalanta

Clamorosa sconfitta del Milan che in casa va k.o contro l'Atalanta. Decide Denis al 33'. Inzaghi espulso per proteste. Vince la Sampdoria: 0-2 al Parma. Tre punti anche per la Fiorentina contro il Chievo. Gol ed emozioni a Marassi: Sassuolo sempre in vantaggio e raggiunto per ben tre volte dal Genoa (3-3 il finale). Cinque gol a Cesena col Torino che si impone 3-2. Finisce in parità Udinese-Cagliari (2-2). Stasera Juventus l'Hellas Verona