Mediaset: lo sport in TV

5 giugno 2015

Sabato 6 giugno 2015, in diretta in esclusiva in chiaro su Canale 5 , anche in alta definizione , andrà in onda alle ore 20.45 la finale della Uefa Champions League 2014/2015 “ Juventus-Barcellona ”. Inoltre, il match sarà visibile anche in live streaming sul sito www.sportmediaset.it e sull’ app Sportmediaset (gratuita per tutti i sistemi operativi): chiunque, grazie ad un pc , uno smartphone o un tablet , potrà seguire in diretta e in totale mobilità la sfida tra Juventus e Barcellona, seguita dallo studio post partita. Teatro della finale sarà l’ Olympiastadion di Berlino , che ospiterà la finale della 60ª edizione della prestigiosa competizione europea. I bianconeri, che hanno eliminato in semifinale i campioni in carica del Real Madrid, sognano di conquistare la loro terza “coppa dalle grandi orecchie”. A contendere il trofeo alla Juve ci saranno i blaugrana del Barcellona, che di Champions ne hanno già vinte quattro. Entrambe le squadre, dopo aver conquistato i rispettivi campionati e coppe nazionali, puntano a una storica tripletta. Di seguito la programmazione di venerdì 5 e sabato 6 giugno sulle Reti Mediaset : Venerdì 5 giugno: - ore 16.30 diretta su Premium Calcio con lo studio da Berlino condotto da Mino Taveri, ospiti Aldo Serena e Alessio Tacchinardi - ore 16.45 su Premium Calcio diretta conferenza stampa Juve - ore 17.45 su Premium Calcio diretta allenamento Juve - ore 18.45 su Premium Calcio diretta conferenza stampa Barcellona - ore 19.45 su Premium Calcio diretta allenamento Barcellona - ore 23.00 su Mediaset Italia 2 speciale di un’ora “Road to Berlin” con Marco Foroni , Arrigo Sacchi e Alessio Tacchinardi con tutte le interviste e le ultime sulla finale. Lo speciale sarà anche replicato su Canale 5 dopo la finale di Amici Sabato 6 giugno: - ore 19.00 su Mediaset Italia 2 “Aspettando Juventus-Barcellona”, con lo studio di Berlino condotto da Marco Foroni , con ospiti Arrigo Sacchi e Alessio Tacchinardi, e quello da Cologno con Graziano Cesari, Gianluca Zambrotta e Giorgia Rossi per tutte le curiosità dal web - ore 20.45 su Canale 5/HD e in live streaming su Sportmediaset (sito e app) la diretta di “Juventus-Barcellona”. Telecronaca di Sandro Piccinini e commento tecnico di Aldo Serena. A bordo campo e sparsi dentro e fuori l’Olympiastadion Alessio Conti, Nando Sanvito, Francesca Benvenuti, Mino Taveri e Gianni Balzarini. Inoltre, sarà possibile selezionare l’audio tifoso e guardare la partita con la telecronaca di Claudio Zuliani - al fischio finale , post partita su Canale 5/HD e in live streaming su Sportmediaset con la diretta della cerimonia di consegna della coppa e le interviste ai protagonisti

