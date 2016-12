Mediaset: lo sport in TV

9 gennaio 2015

CALCIOMERCATO Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 22.30, Premium Calcio trasmetterà “Calciomercato”, il programma dedicato al mercato invernale nazionale ed internazionale.





Novità della stagione, “Calciomercato” si aprirà a Twitter, dando la possibilità ai tifosi di interagire con il programma scrivendo all’account ufficiale @PremiumCalcio oppure utilizzando l’hashtag #PremiumCalciomercato .



Premium Calcio ospiterà nello studio di “Calciomercato” procuratori, dirigenti e addetti ai lavori, dando aggiornamenti quotidiani sull’evolversi del mercato di riparazione.

Inoltre, collegamenti in diretta con le sedi del mercato, con gli esperti di Premium Paolo Bargiggia, Claudio Raimondi e Niccolò Ceccarini, che sveleranno tutti i retroscena in tempo reale sulle trattative in corso.



In conduzione, si alterneranno i giornalisti Mikaela Calcagno , Massimo Callegari e Roberto Ciarapica.



Inoltre, in postazione touchscreen per le curiosità dal mondo web e per raccogliere i tweet dei tifosi, si alterneranno Eleonora Boi, Giorgia Rossi e Benedetta Radaelli.

SERIE A Sabato 10 e domenica 11 gennaio 2015, in occasione della 18ª giornata di Serie A, tutto il grande calcio sarà disponibile in diretta su Mediaset Premium, anche in alta definizione e, grazie a Premium Play, in diretta su PC e iPad (anche sotto rete 3G).



Inoltre, con l’app gratuita Mediaset Connect è possibile entrare a far parte di una community dove si gioca in tempo reale durante le partite di Milan, Inter, Juventus, Roma e Napoli.

Ancora, per ogni turno di campionato, una o più partite saranno seguite in live tweeting su Twitter: gli utenti potranno interagire con lo staff di Premium Calcio attraverso l’account ufficiale @PremiumCalcio .





Programmazione di sabato 10 gennaio:

Torino-Milan in diretta su Premium Calcio/ HD alle ore 20.45

Telecronaca: Pierluigi Pardo . Commento tecnico: Sebino Nela

Telecronaca tifoso: Carlo Pellegatti

Bordo campo: Claudio Raimondi



Programmazione di domnieca 11 gennaio:

Inter-Genoa in diretta su Premium Calcio/ HD alle ore 12.30 ( dalle ore 12.00 su Connect )

Telecronaca: Enrico De Santis . Commento tecnico: Roberto Cravero

Telecronaca tifoso: Christian Recalcati

Bordo campo: Nando Sanvito

Live tweeting su Twitter: @PremiumCalcio



Diretta Premium su Premium Calcio a partire dalle ore 15.00



Roma-Lazio in diretta su Premium Calcio 1/ HD alle ore 15.00 ( dalle ore 14.30 su Connect )

Telecronaca: Giampaolo Gherarducci. Commento tecnico: Antonio Di Gennaro

Telecronaca tifoso: Carlo Zampa, Guido De Angelis

Bordo campo: Marco Cherubini

Live tweeting su Twitter: @PremiumCalcio



Fiorentina-Palermo in diretta su Premium Calcio 2/ HD2 alle ore 15.00

Telecronaca: Roberto Ciarapica. Commento tecnico: Andrea Agostinelli

Bordo campo: Carlo Landoni



Verona-Parma in diretta su Premium Calcio 3 alle ore 15.00

Telecronaca: Fabrizio Ferrero. Commento tecnico: Nando Orsi



Atalanta-Chievo in diretta su Premium Calcio 4 alle ore 15.00

Telecronaca: Michele Corti



Napoli-Juventus in diretta su Premium Calcio/ HD alle ore 20.45 ( dalle ore 20.00 su Connect )

Telecronaca: Sandro Piccinini. Commento tecnico: Aldo Serena

Telecronaca tifoso: Raffaele Auriemma, Claudio Zuliani

Bordo campo: Alessio Conti

Live tweeting su Twitter: @PremiumCalcio

BOXE Grazie all’accordo siglato con l’advisor della Lega Pro Boxe “Boxe in Progress”, ogni sabato in seconda serata Italia 1 trasmetterà in esclusiva i migliori incontri di pugilato.

Si tratta dei match validi per i titoli europei e dell’Unione Europea e di quelli dei principali organizzatori internazionali.



In occasione della serata di sabato 10 gennaio, incroceranno i guantoni sul ring del Palasport “Mario D’Agata” di Arezzo l’aretino Orlando Fiordigiglio e lo spagnolo Josè Del Rio: in palio il titolo di campione dell’Unione europea dei pesi superwelter, al momento detenuto da Fiordigiglio.

La telecronaca degli incontri sarà affidata al giornalista Federico Mastria, il commento tecnico ad Alessandro Duran, due volte campione mondiale WBU, tre volte campione europeo e cinque volte campione italiano.



Come sempre, il collegamento con il ring sarà anticipato dal nuovo notiziario “Sport Night”, curato dalla redazione di Sportmediaset, che racconterà i temi sportivi del momento e introdurrà la serata pugilistica in programma.