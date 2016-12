Serie A, la Roma vince a Genova e si porta a -1 dalla Juventus capolista

La Roma vince 0-1 sul campo del Genoa (Nainggolan al 40') e si porta a un solo punto dalla Juve che ha pareggiato in casa contro la Samp 1-1. A Marassi succede di tutto: rigore sbagliato da Ljajic e "rossi" per Perin e Gasperini. Nel pomeriggio di Serie A, da segnalare la vittoria dell'Hellas Verona a Udine per 2-1. Finisce, invece, senza reti la sfida tra Parma e Cagliari. Alle 18 in campo la Fiorentina che affronta il Cesena in trasferta.