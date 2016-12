Sport 3.0 Foundation: il primo convegno a Firenze

Sport 3.0 Foundation, Fondazione nata da un’idea del Segretario FIDA Fabio Pagliara, inaugurerà domani, sabato 15 novembre, le attività ufficiale a Palazzo Vecchio nel salone dei 200 a Firenze. Il tutto con il convegno "Lo sport come stile di vita in Europa - Esperienze a confronto". Sport 3.0 Foundation ha lo scopo di affrontare le problematiche attuali dello sport, le possibilità di innovazione, sviluppo e miglioramenti possibili. Si tratta di una Fondazione no profit ed assolutamente trasversale e apolitica.

Convegno ricco di ospiti e autorità: ci saranno anche il sindaco di Firenze Dario Nardella e il Segretario del Consiglio dei Ministri con delega alle Politiche di coesione territoriale e allo Sport Graziano Delrio. La senatrice ed ex campionessa di canottaggio Josefa Idem parlerà verso intorno alle 11:30 nell'ambito di Green path - Lo sport "on the road". Il "chilometro zero" dell'esercizio sico, le Città disegnate per lo sport.