Juve battuta nel recupero dal Genoa. La Roma la raggiunge

Un gol di Antonini in pieno recupero stende la Juventus. I bianconeri così vengono raggiunti in classifica dalla Roma che batte senza problemi il Cesena 2-0 (Destro-De Rossi). Gloria anche per l'Inter di Mazzarri che chiude 1-0 contro la Samp grazie a un rigore di Icardi. Pari tra Atalanta e Napoli (1-1), ma con i partenopei che sbagliano un rigore. Non va oltre l'1-1 il Milan a Cagliari, mentre la Fiorentina stende 3-0 l'Udinese. Vince il Palermo 1-0 contro il Chievo e con lo stesso risultato il Torino sul Parma.