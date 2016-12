Mediafriends, l'appello di Giorgio Terruzzi per il progetto "A regola d'arte"

Ogni ragazzo merita di avere una chance nella vita. Per questo Mediafriends ha ideato A regola d'arte, per combattere il disagio giovanile in periferia attraverso il rugby e la musica. I ragazzi del Barrio's, centro di aggregazione giovanile in zona Barona a Milano, sono stati i primi a verificarne l'efficacia nel corso di un campus estivo a Luglio 2014. Alla luce dei risultati ottenuti abbiamo deciso di promuovere una raccolta fondi. L'obbiettivo della raccolta è la creazione, a partire da Gennaio 2015, di due nuclei A regola d'arte uno presso il centro Barrio's e uno presso l'Istituto scolastico Narcisi di Milano in zona Giambellino.

I soldi raccolti serviranno a finanziare educatori qualificati, elemento indispensabile per una buona riuscita dell'intervento educativo.

PUOI CONTRIBUIRE Tramite bonifico bancario: INTESTATARIO:Mediafriends IBAN:IT41D0306909400615215320387 BIC BCITITMM CAUSALE:A regola d'arte Con carta di credito (circuito CARTASI):