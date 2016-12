Serie A, sesta giornata: vincono le genovesi, beffa-Udinese al 92'

La Sampdoria vola all'inseguimento di Juventus e Roma: il gol di Gabbiadini che piega l'Atalanta permette ai blucerchiati di salire a quota 14. Udinese beffata allo scadere: i friulani avevano agganciato quota 15 e la vetta con Bruno Fernandes prima del pareggio cesenate all'ultimo respiro con Cascione su rigore. Un gol in extremis di Matri permette al Genoa di passare per 2-1 in casa del Parma. Successo sofferto per la Lazio sul Sassuolo: 3-2.