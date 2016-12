Mediafriends, parte raccolta fondi via Web

Per la prima volta nella sua lunga storia, Mediafriends promuove una raccolta fondi esclusivamente sul web. Da lunedì 6 ottobre, sul sito www.mediafriends.it si potrà donare per sostenere il progetto “A regola d’arte”. Ideato da Mediafriends, “A Regola d’arte” è un progetto sociale studiato per prevenire e combattere il disagio giovanile nelle periferie italiane, grazie alle potenzialità della musica e del rugby. Già sperimentato nel corso dell’estate come campus estivo presso il Centro di Aggregazione Giovanile Barrio’s di Milano, il percorso, della durata di 4 settimane, si è rivelato vincente. Alla luce di questo successo, Mediafriends ha deciso di promuovere una raccolta fondi per proseguire l’esperienza presso il centro sociale milanese e estendere questo tipo di intervento ad altre realtà sul territorio italiano.

Sul sito www.mediafriends.it, chi volesse, potrà trovare maggiori informazioni sulla campagna solidale e donare con carta di credito (circuito CartaSi) o tramite bonifico bancario: IBAN IT41D0306909400615215320387, BIC: BCITITMM, con la causale “A regola d’arte”.