Mediaset: lo sport in TV

SERIE B - 20a GIORNATA

Mercoledì 24 dicembre 2014, in occasione della 20ª giornata di campionato, tutte le partite della “Serie B Eurobet” saranno visibili su Premium Calcio.





Programmazione di mercoledì 24 dicembre:

Crotone-Frosinone in diretta su Premium Calcio alle ore 12.30

Telecronaca: Federico Mastria



Diretta Premium su Premium Calcio a partire dalle ore 15.00



Brescia-Bari in diretta su Premium Calcio 1 alle ore 15.00

Telecronaca: Fabrizio Ferrero