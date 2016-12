IWatch, Kobe Bryant lo testa in anteprima

Sarà il gadget dell'anno. L'iWatch, il primo prodotto della gamma di wearable tech di Apple, uscirà nel prossimo autunno e, considerando l'attesa, diventerà un oggetto di culto. Tanto che in rete si specula su dimensioni, design e funzionalità. Ma ci sarebbe chi lo sta testando in anteprima. Utenti premium che avranno la possibilità di usarlo in questi mesi di attesa per i consumer girando feedback importanti all'azienda di Cupertino.

Secondo quanto scrive il sito tecnologico "9to5Mac", in prima fila ci sarebbe Kobe Bryant.