Serie A: il Parma si qualifica per l'Europa League

E' del Parma la gioia finale nell'ultima di Serie A. I gialloblù battono 2-0 il Livorno e vanno ai preliminari di Europa League. Delusione per il Torino che pareggia 2-2 contro la Fiorentina, ma con Cerci che fallisce il rigore in pieno recupero. Vince in casa il Milan, 2-1 al Sassuolo, ma non basta. Goleada del Napoli: 5-1 al Verona. Un gol di Biglia dal dischetto dà i 3 punti alla Lazio nella sfida col Bologna. Male l'Inter battuta dal Chievo 2-1.