Icardi rivela: "Sto con Wanda da un anno e sette mesi"

Mauro Icardi non ha preso bene la notizia della condanna da parte del Tribunal Argentino de San Isidro alla sua bella Wanda Nara. Il giovane attaccante nerazzuro è stato protagonista di dieci minuti di fuoco su Twitter, postando Tweet come: "Mi dispiace che non capiscano nulla di quello che facciamo noi! Non dobbiamo pagare niente, se volete scrivere qualcosa prima dovete sapere!", o "Continuate a inventare delle multe, haha peccato che non esiste nessuna per mettere foto su Social Network. Continuate a scrivere!".



Dopo qualche minuto di calma apparente ecco l'ennesima frecciata al rivale Maxi Lopez: una foto con due dei figli della bella bionda e del bomber della Sampdoria. Maurito ha chiuso la sequenza di Twett al veleno con due battute ironiche in spagnolo: "Le uniche multe che pago sono quelle del traffico" e "E le pago perché Wanda mi fa parcheggiare male". In serata, poi, un altro tweet per chiarire - secondo il punto di vista di Icardi - la situazione: "Peccato che sia stata Wanda a chiedere il divorzio, e c'è gente che non lo vuole ancora accettare".