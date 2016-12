Serie A, 32.ima giornata: la Roma vince a Cagliari e si avvicina alla Juve

Con tripletta di Destro (che rischia la prova-tv per un pugno), la Roma sbanca Cagliari per 3-1 e mette pressione alla Juve, ora a -5. Punti pesanti per la Fiorentina, che consolida il posto in Europa con il 2-1 sull'Udinese (Cuadrado, Gonzalo, Fernandes). In 4' dal 79' all'83', il Torino ribalta il risultato a Catania: Farnerud e Immobile cancellano il gol di Bergessio. La sorpresa arriva da Bergamo, dove il Sassuolo passa 2-0 (Sansone 2).