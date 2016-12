Ferrari 458 si schianta, il conducente l'abbandona in centro a Madrid

Una Ferrari 458 abbandonata nel pieno centro di Madrid. Questo è lo scenario che si è aperto nella capitale spagnola dopo un incidente che ha visto coinvolta proprio l'auto di lusso dal valore di circa 240mila euro. Il conducente, un uomo localizzato dagli agenti della polizia qualche ora dopo il fatto, per evitare un'altra auto si è schiantato contro un container. Sceso dall'auto, come raccontano i testimoni, è fuggito immediatamente a piedi sulla "calle Velazquez" lasciando dubbi sul fatto che la Ferrari fosse stata rubata. Sempre secondo i presenti, l'auto presentava già diversi danni ancora prima di finire la propria corsa in maniera così devastante.