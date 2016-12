Serie A: l'Atalanta ferma l'Inter

L'Inter ferma la sua rincorsa europea contro il "tabù" Atalanta, che passa a S. Siro grazie a una doppietta di Bonaventura (35' e 90'). Di Icardi al 36' il gol dei milanesi. Traverse per Denis, Guarin e Jonathan, palo per Palacio. Samp a valanga sul Verona: 5-0 firmato Sansone, Soriano (2), Renan e Palombo. L'Udinese batte 1-0 il Sassuolo (Di Natale, che poi sbaglia un rigore come Floccari. Bologna-Cagliari 1-0: rigore di Christodoulopoulos (77').