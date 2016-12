Serie A, 27.ima giornata: vincono Inter e Parma, rimonta della Sampdoria, Lazio che botta

Con Thohir in tribuna, l'Inter vede il quarto posto, ora a -1, dopo la vittoria per 1-0 col Torino firmata da Palacio al 30'. Tre punti per l'Europa del Parma che batte 2-0 il Verona grazie a Biabiany e Schelotto. Colpo-Atalanta: 1-0 in casa della Lazio (Moralez). Clamorosa rimonta della Sampdoria che, sotto 2-0 col Livorno (doppietta di M'Baye), vince 4-2. Chievo-Genoa 2-1 (due rigori Paloschi e Gilardino), finisce senza gol Bologna-Sassuolo.