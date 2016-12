BARCELLONA, RINNOVO IN VISTA PER MARTINO

Il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu ha confermato la volontà del club di continuare con l'attuale guida tecnica: "Siamo molto felici di avere Martino, non stiamo pensando ad un suo addio, vogliamo arrivare al rinnovo per un'altra stagione. La stagione? Sono ottimista, la Liga non si vince a febbraio e la nostra rosa ha dimostrato di di poter raggiungere tutte le finali. Il caso Neymar? Abbiamo pagato per prudenza e per essere coerenti, vogliamo difendere il patrimonio del Barcellona".