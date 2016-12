Serie A, 24.ima giornata: la Juve torna grande col Chievo, Napoli in scioltezza col Sassuolo

La Juve cancella il pari di Verona tornando a vincere col Chievo: Asamoah e Marchisio lanciano i bianconeri, brividi per autogol di Caceres, ma Llorente chiude sul 3-1. Terzo successo in 8 giorni per il Napoli che passa in casa del Sassuolo 2-0 con Dzemaili e Insigne. Spettacolare 3-3 tra Genoa e Udinese. Vince fuori casa il Parma: il 4-0 con l'Atalanta (in gol anche Cassano) fa sognare un posto in Europa. Blitz del Livorno a Cagliari: 2-1.