Serie A, 23.ima giornata: la Juve pareggia a Verona, Roma bloccata nel derby

Mezzo stop della Juve, beffata nel finale: pareggia 2-2 in casa del Verona dove, dopo una doppietta di Tevez, Toni accorcia nella ripresa e Juanito pareggia in pieno recupero al 94'. Roma, bloccata sullo 0-0 nel brutto derby con la Lazio. I giallorossi rimangono a -9 con una partita in meno. Sorrisi genovesi: il Genoa vince a Livorno 1-0 (Antonelli), la Sampdoria batte il Cagliari 1-0 (Gastaldello). Finisce senza gol Parma-Catania.