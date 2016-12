Serie A: il Napoli naufraga con l'Atalanta. Lazio e Verona non sbagliano

Il Napoli crolla a Bergamo. Denis (doppietta) e Moralez affondano l'undici di Benitez: clamorosi errori dei partenopei su tutti i gol. Roma-Parma sospesa per maltempo. La Lazio vince 2-0 sul campo del Chievo (Candreva e Keita). Ripresa pazzesca a Catania: 6 gol in 45'. Finisce 3-3 con il Livorno (Emeghara 2 e rig. Paulinho; Bergessio, Barrientos e Almiron per i siciliani). Sassuolo ko in casa con il Verona (1-2, aut. Manfredini, Toni e Floro Flores).