Serie A, 20.ima giornata: Napoli raggiunto nel finale, Fiorentina in volo a Catania, cade l'Inter

Il Napoli va sotto a Bologna, sorpassa grazie a Higuain (rigore) e Callejon, ma viene raggiunto al 90' da Bianchi (doppietta): 2-2 finale. Matri risorge in viola: doppietta e assist per Mati Fernandez nel 3-0 a Catania. L'Inter cade in casa del Genoa: decide un gol di Antonelli a 7' dalla fine. Vince inn trasferta il Torino, 2-0 in casa del Sassuolo con Immobile e Brighi. L'Atalanta piega 1-0 il Cagliari, Chievo-Parma 1-2.