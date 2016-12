"La Grande Bellezza" sbarca su Infinity a un prezzo speciale

Il film "La Grande Bellezza" conquista Hollywood vincendo il Golden Globe e vola verso gli Oscar con una nomination come miglior film straniero. Era dal 1989 che un film italiano non vinceva un premio come il Golden Globe e forse ci voleva proprio un regista come Paolo Sorrentino e uno splendido Toni Servillo nei panni del protagonista. La pellicola ci porta nella vita del giornalista Jep Gambardella, in una Roma bella e decadente, tra mondanità e situazioni surreali.

