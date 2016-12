Serie A, 18.ima giornata: il Milan risorge con Kakà, vola il Verona

Una doppietta di Kakà (101 gol in rossonero) e una rete di Cristante lanciano il Milan con l'Atalanta: 3-0 per la riscossa post-derby. Colpo grosso del Verona che passa 3-1 a Udine (Toni 2, Pereyra e Iturbe) e scavalca momentaneamente l'Inter. Sorride il Catania che batte 2-0 il Bologna e aggancia il Livorno in coda alla classifica. Parma in rimonta sul Torino: finisce 3-1 al Tardini. Tre punti anche per il Genoa che supera 2-0 il Sassuolo.