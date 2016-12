Checco Zalone vince la Champions League del cinema. Record storico per un film italiano e per il gruppo Mediaset. "Sole a catinelle" sbanca e brucia ogni record: 8 milioni di spettatori, un traguardo assoluto, e ben 50 milioni di euro di incasso. Botteghino sbancato grazie anche al bambino prodigio Robert Dancs. Del talento di Zalone Mediaset se n'era accorta prima quando il comico pugliese aveva conquistato il piccolo schermo partendo da Zelig: nello sport va ricordata l' irresistibile imitazione di Cassano. Sua anche la vera colonna sonora che ha accompagnato gli eroi di Berlino 7 anni fa: "Una squadra fortissimi"; ha portato fortuna e ora aspettiamo il singolo per il nuovo tormentone per il mondiale brasiliano.