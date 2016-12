Serie A, tredicesima giornata: la Juve vince a Livorno e balza al comando

La Juve vince 2-0 a Livorno (Llorente e Tevez nella ripresa) e balza al comando in attesa di Roma-Cagliari. Cade la Fiorentina, sconfitta a Udine dal gol di Herteaux. Prima con beffa per Mihajlovic alla Samp: dopo il gol di Soriano, pari della Lazio al 94' con Cana. Tutto facile per il Torino: 4-1 al Catania con Immobile, Morelli e doppio El Kaddouri. Momento magico per il Sassuolo che piega l'Atalanta 2-0 (Zaza e Berardi) e si porta a un punto dal Milan.