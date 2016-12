Serie A, dodicesima giornata: la Roma pareggia 1-1 col Sassuolo, Milan 0-0 col Chievo

Un altro pareggio, stavolta beffa. La Roma viene raggiunta al 91esimo dal Sassuolo (Berardi) dopo l'autogol di Longhi al 19'. Il Milan non esce dalla crisi: col Chievo finisce 0-0 e in 10 per l'espulsione di Montolivo. Kakà non gradisce il cambio nel finale. Vince il Cagliari: doppio Conti nel 2-1 al Torino (Immobile). Tre punti anche per l'Atalanta, 2-1 al Bologna al 92' con Livaja dopo i gol di Brivio e Bianchi. Parma-Lazio 1-1 (Keita, Lucarelli).