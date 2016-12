Serie A, 11a giornata: colpaccio Inter, crollo Lazio, super Verona, impresa Sassuolo

Nel pomeriggio della A, torna a sorridere l'Inter: 3-0 in casa dell'Udinese firmato dai gol di Palacio e Ranocchia (prima rete italiana dei nerazzurri): la squadra di Mazzarri si riprende il quarto posto insieme al Verona che non perdona il Cagliari: 2-1 con Toni e Jankovic. Crolla all'Olimpico la Lazio, messa in ginocchio nella ripresa dal Genoa: 2-0 (Kucka e Gilardino su rigore). Spettacolare impresa del Sassuolo: 4-3 a Marassi con la Samp.